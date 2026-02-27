Carnaval Divers lieux Marignane
Comme tous les ans, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, a lieu au printemps le carnaval de Marignane.
Tous à vos costumes !…Enfants
Venez nombreux vous retrouver déguisés, masqués, grimés ! Dansez, faites de la musique, jetez des confettis et serpentins, éventuellement, autour de la parade chars, pom-pom, échassiers, musiciens…
Une méga ambiance ! .
Divers lieux Départ place Codos Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr
English :
Every spring, to the delight of young and old alike, the Marignane Carnival takes place.
Get your costumes ready!…
