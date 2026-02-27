Carnaval Divers lieux Marignane

Carnaval

Samedi 21 mars 2026.

Départ place Codos à 15h. Divers lieux Départ place Codos Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Comme tous les ans, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, a lieu au printemps le carnaval de Marignane.

Tous à vos costumes !…Enfants

Venez nombreux vous retrouver déguisés, masqués, grimés ! Dansez, faites de la musique, jetez des confettis et serpentins, éventuellement, autour de la parade chars, pom-pom, échassiers, musiciens…

Une méga ambiance ! .

Divers lieux Départ place Codos Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every spring, to the delight of young and old alike, the Marignane Carnival takes place.

Get your costumes ready!…

L’événement Carnaval Marignane a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Marignane