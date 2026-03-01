CARNAVAL Salle des fêtes Jean Castan Mont Lozère et Goulet
CARNAVAL Salle des fêtes Jean Castan Mont Lozère et Goulet samedi 21 mars 2026.
CARNAVAL
Salle des fêtes Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Petits et grands venez fêter le carnaval samedi 21 mars à Bagnols-les-Bains. Petits et grands, on vous attend avec votre plus beau costume. Au programme
14h30 maquillage
15h30 défilé dans le village et embrasement de Pétassou place des commerces
17h00 crêpes party
19h00 apéro galettes saucisses bal costumé !!!
Organisé par l’association les festivités Bagnolaises.
Salle des fêtes Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 86 35 18 34 lesfestivitesbagnolaises@gmail.com
English :
Come and celebrate Carnival on Saturday March 21 in Bagnols-les-Bains. Young and old, we’re waiting for you in your best costume. On the program:
2:30pm face painting
3:30 pm parade through the village and Pétassou fireworks at Place des commerces
5:00 pm pancake party
7:00 pm aperitif galettes saucisses costume ball!
Organized by the association les festivités Bagnolaises.
L’événement CARNAVAL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-05 par 48-OT Mont Lozere