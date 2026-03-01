CARNAVAL Salle des fêtes Jean Castan Mont Lozère et Goulet

CARNAVAL

Salle des fêtes Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Petits et grands venez fêter le carnaval samedi 21 mars à Bagnols-les-Bains. Petits et grands, on vous attend avec votre plus beau costume. Au programme

14h30 maquillage

15h30 défilé dans le village et embrasement de Pétassou place des commerces

17h00 crêpes party

19h00 apéro galettes saucisses bal costumé !!!

Organisé par l’association les festivités Bagnolaises.

Salle des fêtes Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 86 35 18 34 lesfestivitesbagnolaises@gmail.com

English :

Come and celebrate Carnival on Saturday March 21 in Bagnols-les-Bains. Young and old, we’re waiting for you in your best costume. On the program:

2:30pm face painting

3:30 pm parade through the village and Pétassou fireworks at Place des commerces

5:00 pm pancake party

7:00 pm aperitif galettes saucisses costume ball!

Organized by the association les festivités Bagnolaises.

