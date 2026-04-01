BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD Mont Lozère et Goulet
BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD Mont Lozère et Goulet samedi 18 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association Mordorfest propose une nouvelle soirée “Before Mordorfest” au Théâtre O(L)tto Ladusch, à Bagnols-les-Bains. Trois groupes issus des scènes indépendantes seront à l’affiche, pour une soirée intense et conviviale autour des musiques alternatives.
L’association Mordorfest propose une nouvelle soirée “Before Mordorfest” au Théâtre O(L)tto Ladusch, à Bagnols-les-Bains. Trois groupes issus des scènes indépendantes seront à l’affiche, pour une soirée intense et conviviale autour des musiques alternatives.
Lieu Théâtre O(L)tto Ladusch, Bagnols-les-Bains
Ouverture des portes 19h
Début des concerts 20h30
Sur place buvette et petite restauration
Tarifs 8 € en prévente 12 € sur place
Billetterie https://www.helloasso.com/…/before-003-ferral-stuntman
…
Programmation
FERAL (Montpellier) — crust grindcore
Un son brut et direct, entre punk extrême et grindcore. Le groupe privilégie l’efficacité morceaux courts, énergie DIY, impact immédiat.
Lien d’écoute https://linktr.ee/feral_crustgrind
STUNTMAN (Sète) — chaotic hardcore noise grind
Actif depuis 2002, Stuntman explore un hardcore chaotique et abrasif, nourri de noise et de grind. Sur scène, c’est puissant, explosif et très maîtrisé.
Lien d’écoute https://stuntmannoise.bandcamp.com/album/maximum-legal-wage
RADICAL EDWARD (Grenoble) — noise rock grunge post-hardcore
Une base noise rock aux influences 90’s, entre tension, guitares tranchantes et refrains qui restent en tête. Un live incarné, rugueux et précis.
Lien d’écoute https://radicaledward1.bandcamp.com
Une date idéale pour découvrir des groupes indépendants et vivre un live intense, dans une ambiance conviviale. .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 71 11 90 28 contact@mordorfest.fr
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English :
The Mordorfest association is offering a new ?Before Mordorfest? evening at the Théâtre O(L)tto Ladusch, in Bagnols-les-Bains. Three bands from the independent scene will be on the bill, for an intense and convivial evening of alternative music.
L’événement BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-CDT48
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