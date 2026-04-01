Mont Lozère et Goulet

BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association Mordorfest propose une nouvelle soirée “Before Mordorfest” au Théâtre O(L)tto Ladusch, à Bagnols-les-Bains. Trois groupes issus des scènes indépendantes seront à l’affiche, pour une soirée intense et conviviale autour des musiques alternatives.

L’association Mordorfest propose une nouvelle soirée “Before Mordorfest” au Théâtre O(L)tto Ladusch, à Bagnols-les-Bains. Trois groupes issus des scènes indépendantes seront à l’affiche, pour une soirée intense et conviviale autour des musiques alternatives.

Lieu Théâtre O(L)tto Ladusch, Bagnols-les-Bains

Ouverture des portes 19h

Début des concerts 20h30

Sur place buvette et petite restauration

Tarifs 8 € en prévente 12 € sur place

Billetterie https://www.helloasso.com/…/before-003-ferral-stuntman

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Programmation

FERAL (Montpellier) — crust grindcore

Un son brut et direct, entre punk extrême et grindcore. Le groupe privilégie l’efficacité morceaux courts, énergie DIY, impact immédiat.

Lien d’écoute https://linktr.ee/feral_crustgrind

STUNTMAN (Sète) — chaotic hardcore noise grind

Actif depuis 2002, Stuntman explore un hardcore chaotique et abrasif, nourri de noise et de grind. Sur scène, c’est puissant, explosif et très maîtrisé.

Lien d’écoute https://stuntmannoise.bandcamp.com/album/maximum-legal-wage

RADICAL EDWARD (Grenoble) — noise rock grunge post-hardcore

Une base noise rock aux influences 90’s, entre tension, guitares tranchantes et refrains qui restent en tête. Un live incarné, rugueux et précis.

Lien d’écoute https://radicaledward1.bandcamp.com

Une date idéale pour découvrir des groupes indépendants et vivre un live intense, dans une ambiance conviviale. .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 71 11 90 28 contact@mordorfest.fr

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English :

The Mordorfest association is offering a new ?Before Mordorfest? evening at the Théâtre O(L)tto Ladusch, in Bagnols-les-Bains. Three bands from the independent scene will be on the bill, for an intense and convivial evening of alternative music.

L’événement BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-CDT48