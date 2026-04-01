SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE SUCRÉ SALÉ

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !

Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.

Nous vous offrons le verre de l’amitié.

Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains. Apportez vos couverts.

Plus d’informations 06 89 27 50 85

On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !

Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.

Nous vous offrons le verre de l’amitié. Apportez vos couverts !

Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.

Plus d’informations 06 89 27 50 85 .

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing many of you at the sweet and savoury evening!

The idea is simple: come along with a dish (quiche, pizza, salad, cheese, fruit, etc.) and a drink, which we’ll share.

We’ll offer you a glass of friendship.

Proposed by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Bring your own cutlery.

Further information: 06 89 27 50 85

L’événement SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-04 par 48-OT Mont Lozere