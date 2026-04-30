Carnaval Ô Les Masques Halle Pajol PARIS

Appel pour un Carnaval joyeux et populaire !

5eme édition – Gratuit et ouvert à tous.

Venez toutes

et tous déguisé-es

Pour un

cortège sur les 18° et 19°arrondissements, avec Géants, chars, fanfares,

batucadas, danses et rires…

Rendez-vous à partir de 15h Halle Pajol, Esplanade Nathalie

Sarraute 75018 PARIS

Métros Max Dormoy et Riquet

Pour une

déambulation haute en couleurs et odoriférante, autour des jardins d’Eole,

avec le procès de Monsieur Carnaval « Jypigerien Roi de Rance »,

et un final tout en surprises festives.

Appel aux légumes tout au long du parcours récupérés

aux fenêtres.

Chaque participant amène un légume pour cuisiner une soupe aux

cailloux, offerte à tous.

Bal à partir

de 19h sur la Halle Pajol.

Buvette et

restauration sur place.

Les bénévoles sont les bienvenu-es le jour du carnaval, ainsi

que le 10 mai pour ranger le site.

Ô Les Masques ! Carnaval des Quartiers du Nord-Est Parisien 9 mai 2026.

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 23h00

gratuit

Enfants accompagnés et adultes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T23:00:00+02:00

Halle Pajol Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Métro Max Dormoy et Riquet, Bus 60, 35, 38, 45 et 54PARIS

https://www.facebook.com/events/1329778059025149?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1777228188779128¬if_t=plan_user_associated&ref=notif https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732



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