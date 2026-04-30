Carnaval Ô Les Masques Halle Pajol PARIS
Carnaval Ô Les Masques Halle Pajol PARIS samedi 9 mai 2026.
Appel pour un Carnaval joyeux et populaire !
5eme édition – Gratuit et ouvert à tous.
Venez toutes
et tous déguisé-es
Pour un
cortège sur les 18° et 19°arrondissements, avec Géants, chars, fanfares,
batucadas, danses et rires…
Rendez-vous à partir de 15h Halle Pajol, Esplanade Nathalie
Sarraute 75018 PARIS
Métros Max Dormoy et Riquet
Pour une
déambulation haute en couleurs et odoriférante, autour des jardins d’Eole,
avec le procès de Monsieur Carnaval « Jypigerien Roi de Rance »,
et un final tout en surprises festives.
Appel aux légumes tout au long du parcours récupérés
aux fenêtres.
Chaque participant amène un légume pour cuisiner une soupe aux
cailloux, offerte à tous.
Bal à partir
de 19h sur la Halle Pajol.
Buvette et
restauration sur place.
Les bénévoles sont les bienvenu-es le jour du carnaval, ainsi
que le 10 mai pour ranger le site.
Ô Les Masques ! Carnaval des Quartiers du Nord-Est Parisien 9 mai 2026.
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 23h00
gratuit
Enfants accompagnés et adultes
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T23:00:00+02:00
Halle Pajol Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Métro Max Dormoy et Riquet, Bus 60, 35, 38, 45 et 54PARIS
https://www.facebook.com/events/1329778059025149?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1777228188779128¬if_t=plan_user_associated&ref=notif https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732
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