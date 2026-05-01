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Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud

Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud

Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Anclos

Adresse : Place

Ville : 23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Département : Creuse

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Saint-Dizier-Masbaraud

Carnaval

Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

L’AEL vous propose un défilé de chars et de déguisement pour fêter le carnaval. Il y aura un concours Miss et Mister Carnaval ! Buvette sur place. Gouter offerts aux enfants participants au carnaval !   .

Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 23 16 

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Creuse Sud Ouest

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