Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud

Saint-Dizier-Masbaraud

Carnaval

Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’AEL vous propose un défilé de chars et de déguisement pour fêter le carnaval. Il y aura un concours Miss et Mister Carnaval ! Buvette sur place. Gouter offerts aux enfants participants au carnaval ! .

Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 23 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Creuse Sud Ouest