Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud
Carnaval Rue de l’Anclos Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 10 mai 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Carnaval
Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’AEL vous propose un défilé de chars et de déguisement pour fêter le carnaval. Il y aura un concours Miss et Mister Carnaval ! Buvette sur place. Gouter offerts aux enfants participants au carnaval ! .
Rue de l’Anclos Place Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 23 16
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English : Carnaval
L’événement Carnaval Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Creuse Sud Ouest