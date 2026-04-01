Carnaval Saint-Pierre-Quiberon
Carnaval Saint-Pierre-Quiberon samedi 25 avril 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Carnaval
Place de la Marne Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Carnaval arrive ! Rejoignez le cortège !
25 avril | 14h30 place de la Marne |Thème libre !
Des chars, des costumes et des spectacles hauts en couleur !
Jugement du bonhomme Carnaval
Bataille de confettis
En déambulation
• Fanfare Les Brasseurs d’Air
• Batucada d’Auray (Répercussions)
• Démonstration des Pom Pom Girls
Les chars
Avec la participation du Service jeunesse Monsieur Carnaval, des écoles Éric Tabarly et Saint-Joseph de Keraude
Concert
Preskill
Restauration & buvette
• Rendez-vous sur le port d’Orange avec l’APEL Keraude, l’Amicale Tabarly et l’UAE .
Place de la Marne Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Carnaval Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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