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Carnaval Saint-Pierre-Quiberon

Carnaval Saint-Pierre-Quiberon samedi 25 avril 2026.

Adresse : Place de la Marne

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Carnaval

Place de la Marne Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Carnaval arrive ! Rejoignez le cortège !

25 avril | 14h30 place de la Marne |Thème libre !

Des chars, des costumes et des spectacles hauts en couleur !
Jugement du bonhomme Carnaval
Bataille de confettis

En déambulation
• Fanfare Les Brasseurs d’Air
• Batucada d’Auray (Répercussions)
• Démonstration des Pom Pom Girls

Les chars
Avec la participation du Service jeunesse Monsieur Carnaval, des écoles Éric Tabarly et Saint-Joseph de Keraude

Concert
Preskill

Restauration & buvette
• Rendez-vous sur le port d’Orange avec l’APEL Keraude, l’Amicale Tabarly et l’UAE   .

Place de la Marne Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Carnaval Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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