Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Saint-Pierre-Quiberon
Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Saint-Pierre-Quiberon lundi 20 avril 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Escape Nature Sur les traces de la créature mystère
Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
En famille ou entre amis découvrez la forêt de Penthièvre, la plage et les dunes des Sables-Blancs en vous amusant au cours d’une enquête nature. Un être vivant surprenant vit sur le site.
Animal, champignon, plante, virus, organisme unicellulaire ? À quoi ressemble-t-il ? Quel est son nom ? Où se cache-t-il ? Nous avons peu d’informations…
Comment le trouver ? Par des énigmes à résoudre dans les paysages grandioses de la Baie de Quiberon. Adapté aux enfants. .
Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
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English :
L’événement Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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