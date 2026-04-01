Saint-Pierre-Quiberon

Escape Nature Sur les traces de la créature mystère

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

En famille ou entre amis découvrez la forêt de Penthièvre, la plage et les dunes des Sables-Blancs en vous amusant au cours d’une enquête nature. Un être vivant surprenant vit sur le site.

Animal, champignon, plante, virus, organisme unicellulaire ? À quoi ressemble-t-il ? Quel est son nom ? Où se cache-t-il ? Nous avons peu d’informations…

Comment le trouver ? Par des énigmes à résoudre dans les paysages grandioses de la Baie de Quiberon. Adapté aux enfants. .

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon