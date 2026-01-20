CARNAVAL SALLE DES FÊTES Seysses

CARNAVAL

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez déguisez pour défiler dans les rues de Seysses!

Carnaval organisé par l’association Les Puces Seyssoises. Départ cortège à 15h au Parc de la Bourdette. .

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com

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English :

Come dressed to parade through the streets of Seysses!

L’événement CARNAVAL Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE