CARNAVAL SALLE DES FÊTES Seysses
CARNAVAL SALLE DES FÊTES Seysses dimanche 19 avril 2026.
CARNAVAL
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez déguisez pour défiler dans les rues de Seysses!
Carnaval organisé par l’association Les Puces Seyssoises. Départ cortège à 15h au Parc de la Bourdette. .
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com
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English :
Come dressed to parade through the streets of Seysses!
L’événement CARNAVAL Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE