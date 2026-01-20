CONCERT ORGUE ET VOIX Seysses
CONCERT ORGUE ET VOIX Seysses dimanche 19 avril 2026.
CONCERT ORGUE ET VOIX
ÉGLISE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez partager ce moment convivial d’orgue et voix.
Concert Orgue et voix proposé par l’association Les amis de l’Orgue. Avec Jean-Luc FRICOU, orgue
Julia Jeanne-Bianchi, soprano léger colorature .
ÉGLISE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie orgaseysses@gmail.com
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English :
Come and share this convivial moment of organ and voice.
L’événement CONCERT ORGUE ET VOIX Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE