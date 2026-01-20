CONCERT ORGUE ET VOIX

ÉGLISE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez partager ce moment convivial d’orgue et voix.

Concert Orgue et voix proposé par l’association Les amis de l’Orgue. Avec Jean-Luc FRICOU, orgue

Julia Jeanne-Bianchi, soprano léger colorature .

ÉGLISE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie orgaseysses@gmail.com

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English :

Come and share this convivial moment of organ and voice.

L’événement CONCERT ORGUE ET VOIX Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE