SPECTACLE CÔTÉ SHOW SALLE DES FÊTES Seysses

SPECTACLE CÔTÉ SHOW

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association Côté Show prépare actuellement son nouveau spectacle intitulé Là où tout commence , une comédie musicale originale mêlant chant, danse et émotions.

Cette troupe de jeunes artistes amateurs répète chaque semaine avec énergie, passion et bonne humeur, afin d’offrir au public un spectacle de grande qualité, accessible à tous

Rendez-vous le 18 avril 2026 à 20h30 à la Salle des fêtes de Seysses pour découvrir cette nouvelle création pleine de vie et de talent. 6 .

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie cote.show31600@gmail.com

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English :

The Côté Show association is currently preparing its new show, Là où tout commence , an original musical comedy combining song, dance and emotion.

L’événement SPECTACLE CÔTÉ SHOW Seysses a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE