RETRAITE AUX FLAMBEAUX Seysses
RETRAITE AUX FLAMBEAUX Seysses vendredi 24 avril 2026.
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Rendez-vous pour un moment magique un lâcher de lanternes sous un ciel étoilé !
un lâcher de lanternes sous un ciel étoilé ! un rendez insolite pour petits et grands!
Départ de la marche avec les lampions du parc de La Bourdette. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com
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English :
Rendezvous for a magical moment: a lantern release under a starry sky!
L’événement RETRAITE AUX FLAMBEAUX Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE