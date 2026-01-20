RETRAITE AUX FLAMBEAUX

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rendez-vous pour un moment magique un lâcher de lanternes sous un ciel étoilé !

un lâcher de lanternes sous un ciel étoilé ! un rendez insolite pour petits et grands!

Départ de la marche avec les lampions du parc de La Bourdette. .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com

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English :

Rendezvous for a magical moment: a lantern release under a starry sky!

L’événement RETRAITE AUX FLAMBEAUX Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE