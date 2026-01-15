SOIRÉE SPÉCIALE PIERRE ET MARTHE BONNARD SALLE DES FÊTES Seysses
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:30:00
2026-04-16
Pour clôturer le cycle, nous vous proposons une soirée spéciale film/conférence.
Présentéepar Annick Arnaud, historienne de l’art
18h Projection du film Pierre et Marthe Bonnard , réalisé par Martin Provost (2024).
20h Analyse du tableau de Bonnard La grande baignoire (1937-1939).
20h30 Repas partagé
Tout public .
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
To close the cycle, we’re offering a special film/lecture evening.
