SOIRÉE SPÉCIALE PIERRE ET MARTHE BONNARD SALLE DES FÊTES Seysses

SOIRÉE SPÉCIALE PIERRE ET MARTHE BONNARD

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 20:30:00

2026-04-16

Pour clôturer le cycle, nous vous proposons une soirée spéciale film/conférence.

Présentéepar Annick Arnaud, historienne de l’art

18h Projection du film Pierre et Marthe Bonnard , réalisé par Martin Provost (2024).

20h Analyse du tableau de Bonnard La grande baignoire (1937-1939).

20h30 Repas partagé

Tout public .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

To close the cycle, we’re offering a special film/lecture evening.

