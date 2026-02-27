Carnaval Vénitien Théâtre de Verdure Aix-les-Bains

Carnaval Vénitien

Théâtre de Verdure Parc des thermes Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

La magie du Carnaval vénitien costumes somptueux, masques élégants et ambiance féerique envahissent les rues. Entre déambulations artistiques et marché gastronomique aux saveurs raffinées, vivez un voyage enchanteur au cœur des traditions italiennes.

.

Théâtre de Verdure Parc des thermes Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 19 07 11 aixevenement73@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The magic of the Venetian Carnival: sumptuous costumes, elegant masks and a fairytale atmosphere fill the streets. From artistic strolls to gourmet markets, experience an enchanting journey to the heart of Italian traditions.

L’événement Carnaval Vénitien Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-24 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes