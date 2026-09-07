Carnet de balade « Roquevaire au fil de l’eau », Rue Elsa Triolet, Roquevaire
vendredi 18 septembre 2026 · Rue Elsa Triolet · Roquevaire
Informations pratiques
Carnet de balade « Roquevaire au fil de l’eau » 18 – 20 septembre Rue Elsa Triolet Bouches-du-Rhône
Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.
L’eau, c’est la vie ! Sans elle les Hommes ne pourraient pas survivre. Aussi, ont-ils toujours habité au bord de l’eau et on construit leurs villes et villages à proximité.
Ce carnet s’adresse aux touts petits, dès l’âge de 6 ans. Il leur permet de découvrir l’exemple de Roquevaire, petite ville construite le long du fleuve de l’Huveaune.
L’occasion de voir comment les Hommes ont profité de cette ressource pour se nourrir, se laver, utiliser sa force motrice… mais aussi de comprendre les dangers associés à ses crues.
Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau/
Retrouvez la collection des carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr
Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.
Rue Elsa Triolet 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau%5B%5D(https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau/)%5B/%5D(https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau/) »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/roquevaire-au-fil-de-leau/ »}]
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Cie des rêves urbains
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