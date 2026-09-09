Carnet de balade urbaine « La Canebière, une rue pas comme les autres », La Canebiere, Marseille

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « La Canebière, une rue pas comme les autres » 18 – 20 septembre La Canebiere Bouches-du-Rhône

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/la-canebiere-une-rue-pas-comme-les-autres/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Quelle est la plus célèbre rue de Marseille ? La Canebière bien sûr ! Mais savez-vous qu’elle a fêté ses 90 ans en 2017 alors que la ville a plus de 2600 ans ?

Etrange ? Pas tant que cela quand on sait que Marseille est restée cantonnée pendant presque 2000 ans au quartier du Panier.

Nous vous proposons de comprendre comment cet axe a été construit en trois étapes successives de 1660 (sous l’impulsion de Louis XIV ) jusqu’en 1927. Son histoire est liée à celle de Marseille, particulièrement à celle de son commerce maritime florissant au 19e et début du 20e siècle.

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/

Retrouvez la collection des carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

La Canebiere La Canebiere, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux%5B%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/carnoux/)%5B/%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/) »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/ »}]

Quelle est la plus célèbre rue de Marseille ? La Canebière bien sûr ! Mais savez-vous qu’elle a fêté ses 90 ans en 2017 alors que la ville a plus de 2600 ans ?

Cie des rêves urbains