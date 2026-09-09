Carnet de balade urbaine « Marseille, corniche Kennedy », plage des catalans, Marseille

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Marseille, corniche Kennedy » 18 – 20 septembre plage des catalans Bouches-du-Rhône

Gratuit, carnet à télécharger et imprimer : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-corniche/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Ce carnet est une invitation à arpenter la magnifique corniche Kennedy, en prêtant attention aux liens tissés entre la ville et la mer. Il sera question de pêche, de bains de mer, de « folies » mais aussi de Jeux olympiques !

L’évolution des aménagements en bord de mer nous raconte comment les Marseillais·es ont investi de façons très différentes la mer au fil du temps : pêcher pour se nourrir, se baigner pour être en bonne santé, y résider pour profiter du paysage, se déplacer rapidement ou encore se détendre.

Téléchargez gratuitement votre carnet à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-corniche/

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Ils sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC paca, le Conseil départemental 13 et la Ville de Marseille.

plage des catalans Plage des catalans, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-corniche/ »}]

Ce carnet est une invitation à arpenter la magnifique corniche Kennedy, en prêtant attention aux liens tissés entre la ville et la mer. Il sera question de pêche, de bains de mer, de « folies » mais…

La Compagnie des rêves urbains