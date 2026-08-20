Carnet de balade urbaine « Marseille, le logement collectif », 15 Boulevard Lord Duveen, Marseille

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Marseille, le logement collectif » 18 – 20 septembre 15 Boulevard Lord Duveen Bouches-du-Rhône

Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Grands ensembles, habitat collectif sont souvent mal perçus… Or, ces immeubles construits au XXe siècle, peuvent avoir de grandes qualités architecturales.

Formes, fonctions, matériaux utilisés, détails… nous révèlent leur singularité. Ce carnet est une occasion de s’intéresser à ces bâtiments qui ponctuent notre paysage urbain, au-delà de l’incontournable Cité radieuse.

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement.

Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : %5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-le-logement-collectif/http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/

Retrouvez la collection des 28 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca, le Conseil départemental 13 et la Ville de Marseille

15 Boulevard Lord Duveen 15 Boulevard Lord Duveen, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-le-logement-collectif/)%5B/%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/)%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-alloggiocollettivo%5B%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-le-logement-collectif/)%5B/%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/))sto »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-alloggiocollettivo%5B%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-le-logement-collectif/)%5B/%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/) »}]

Grands ensembles, habitat collectif sont souvent mal perçus… Or, ces immeubles construits au XXe siècle, peuvent avoir de grandes qualités architecturales.

la Compagnie des rêves urbains