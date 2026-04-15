Carnets personnalisés, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Carnets personnalisés Jeudi 4 juin, 14h00, 15h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00

Jeudi 4 juin – 14h à 15h ou 15h à 16h

Carnets personnalisés sur le thème du Japon

Médiathèque Rangueil

Durée : 1h (2 sessions) – Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

sur le thème du Japon