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CARPENTER BRUT LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

CARPENTER BRUT LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

CARPENTER BRUT LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : LA CONDITION PUBLIQUE

Adresse : 14 PLACE FAIDHERBE

Ville : 59100 Roubaix

Département : 59

Début : 2026-10-25

Fin : 2026-10-25

Heure de début : 19:00

CARPENTER BRUT Début : 2026-10-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59

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