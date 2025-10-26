Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise 2026 (49), Parc des Expositions de la Meilleraie, Cholet (49), Cholet
vendredi 13 novembre 2026 · Parc des Expositions de la Meilleraie, Cholet (49) · Cholet
Informations pratiques
Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise 2026 (49) 13 et 14 novembre Parc des Expositions de la Meilleraie, Cholet (49) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T10:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00
Venez découvrir nos formations agricoles et échanger avec notre équipe pédagogique
Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire participent au Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise, le rendez-vous incontournable de l’orientation professionnelle dans le Choletais et les Pays de la Loire.
Étudiants en cours d’orientation, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou porteurs de projet agricole – venez rencontrer notre équipe pédagogique, découvrir nos formations et construire votre projet professionnel dans les métiers du vivant.
Venez nous retrouver sur notre stand pour en savoir plus sur :
- Nos formations en productions animales : BPREA Polyculture-élevage, CS Conduite d’un élevage bovin lait, CS Conduite d’un élevage porcin, Parcours de Compétences Élevage…
- Nos formations en productions végétales : BPREA Productions végétales, CS Produits Fermiers…
- Nos formations en agroéquipement : CQP Tractoriste Agricole, POEC Conduite et entretien du tracteur…
- Nos formations équines : BPREA Équin, CS Éducation et travail des jeunes équidés…
Notre équipe sera disponible sur place pour vous informer sur les modalités d’accès, les financements disponibles et les prochaines dates de rentrée.
► Retrouvez toutes nos dates d’informations collectives dans l’agenda EFEA
► Entrée selon les conditions du salon : en savoir +
Contact et informations sur nos formations
Tél. 02 53 57 18 40 – formation-insertion@pl.chambagri.fr
Parc des Expositions de la Meilleraie, Cholet (49) Parc des Expositions de la Meilleraie, Cholet (49) Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/tout-lagenda »}, {« link »: « https://www.carrefourdelorientation.fr/ »}, {« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]
Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire seront présents au Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise de Cholet les 13 et 14 novembre 2026.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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