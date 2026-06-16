Cholet

La Guinguette du Mail

Jardin du Mail Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Guirlandes, nappes vichy et musiques entraînantes… Cet été encore, le Jardin du Mail se teinte d’une ambiance guinguette. Deux dates à noter dans les agendas pour profiter d’une pause conviviale en plein coeur de Cholet. .

Jardin du Mail Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 65 contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement La Guinguette du Mail Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais