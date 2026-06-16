La Guinguette du Mail Cholet
La Guinguette du Mail Cholet vendredi 21 août 2026.
Cholet
La Guinguette du Mail
Jardin du Mail Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Guirlandes, nappes vichy et musiques entraînantes… Cet été encore, le Jardin du Mail se teinte d’une ambiance guinguette. Deux dates à noter dans les agendas pour profiter d’une pause conviviale en plein coeur de Cholet. .
Jardin du Mail Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 65 contact@choletagglomeration.fr
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English :
L’événement La Guinguette du Mail Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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