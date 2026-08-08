UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas 72, av Gambetta Saintes

vendredi 9 octobre 2026 · 72, av Gambetta · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
72, av Gambetta
Adresse
17100
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
26 26 26

Saintes

Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas

72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:45:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Le Rive Droite accueille Audrey Joumas pour un concert vibrant entre jazz, blues, swing et rhythm’n’blues.
  .

72, av Gambetta 17100 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95  alain.abril17@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Rive Droite welcomes Audrey Joumas for an electrifying concert blending jazz, blues, swing, and rhythm and blues.

L’événement Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas Saintes a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)