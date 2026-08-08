Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas 72, av Gambetta Saintes
vendredi 9 octobre 2026 · 72, av Gambetta · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas
72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:45:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le Rive Droite accueille Audrey Joumas pour un concert vibrant entre jazz, blues, swing et rhythm’n’blues.
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72, av Gambetta 17100 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
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English :
Le Rive Droite welcomes Audrey Joumas for an electrifying concert blending jazz, blues, swing, and rhythm and blues.
L’événement Carrefour des Talents [concert] Audrey Joumas Saintes a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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