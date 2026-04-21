Carrières-des-Lumières Océan, immersion dans le monde sous-marin Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence
Carrières-des-Lumières Océan, immersion dans le monde sous-marin Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence samedi 4 juillet 2026.
Les Baux-de-Provence
Carrières-des-Lumières Océan, immersion dans le monde sous-marin
Du 04/07 au 31/08/2026 le mercredi et samedi de 9h30 à 19h.
Les mercredis et samedis pendant les vacances scolaires d’été. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
À partir du 4 juillet 2026, les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence présentent Océan, immersion dans le monde sous-marin, une nouvelle expérience immersive dédiée à la beauté et à la richesse des océans.
Récifs coralliens, grottes mystérieuses, épaves et faune marine spectaculaire plongent les visiteurs dans un voyage grand format au cœur des profondeurs marines, à la découverte de plus de 100 espèces.
Cette création inédite alterne jusqu’à fin décembre avec Picasso, l’art en mouvement et Frida Kahlo, en plein cœur.
Entre émerveillement et sensibilisation, l’expérience invite à découvrir la fragilité des océans et l’importance de leur préservation. .
Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
From July 4, 2026, the Carrières des Lumières in Les Baux-de-Provence present Océan, immersion in the underwater world, a new immersive experience dedicated to the beauty and richness of the oceans.
L’événement Carrières-des-Lumières Océan, immersion dans le monde sous-marin Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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