conférence Le Pillage archéologique Les Baux-de-Provence
conférence Le Pillage archéologique Les Baux-de-Provence vendredi 22 mai 2026.
Les Baux-de-Provence
conférence Le Pillage archéologique
Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 20h. Auditorium Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Cette conférence propose d’explorer ce qu’est réellement le patrimoine archéologique. Par Alexandre DUMONT-CASTELLS
.Une approche particulière sera développée avec un cas local à Lançon-Provence la destruction silencieuse et le pillage du site de carrière antique des Gariots qui affectent notre mémoire collective.
Entre compréhension, prise de conscience et réflexion, cette intervention invite à s’interroger sur les moyens de préserver et de transmettre un patrimoine fragile, bien commun de tous. .
Auditorium Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
This conference explores what archaeological heritage really is. By Alexandre DUMONT-CASTELLS
L’événement conférence Le Pillage archéologique Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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