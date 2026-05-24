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Exposition Peinture et Sculpture DI SCALA et ROY Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Exposition Peinture et Sculpture DI SCALA et ROY Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Grand Rue Frédéric Mistral

Adresse : Galerie Manville

Ville : 13520 Les Baux-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Baux-de-Provence

Exposition Peinture et Sculpture DI SCALA et ROY

Du 01/07 au 15/07/2026 tous les jours de 10h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

exposition de peinture et de sculptures à la galerie Manville.
Brigitte DI SCALA: Ses thèmes de prédilection sont les paysages, les natures mortes et les nus. Sans support photographique préalable, elle invite le visiteur à plonger dans un monde onirique qui lui permet de traduire ses émotions sur une toile et de les partager.
Philippe ROY expérimente le béton et l’intègre à sa démarche artistique, tout comme l’acier inoxydable et l’acier Corten. Un nouvel univers s’ouvre à lui, avec l’énergie de présenter un travail abstrait, plus construit, minimaliste et en s’orientant sur des pièces monumentales. Les sphères et les totems font communément référence à la symbolique asiatique du yin et du yang.   .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

painting and sculpture exhibition at Galerie Manville.

L’événement Exposition Peinture et Sculpture DI SCALA et ROY Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Baux de Provence

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