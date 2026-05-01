Les Baux-de-Provence

Festival Danse(s)

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 15h à 16h et de 19h à 20h.

23 mai à 15h et 19h

24 Mai à 15h et 19h. Château et village Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

le festival Danse(s) célèbre la création contemporaine dans toute sa diversité et son intensité. Gratuit sur 2 jours dans divers lieux du village

Pour aller à la rencontre de tous les publics, le Ballet Preljocaj mène la danse là où on ne l’attend pas. Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.) parcourt les villes de la région PACA et mène la danse dans des lieux inattendus. Présentant des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj de 1985 à aujourd’hui, il est le reflet de plus de 30 ans de répertoire .À l’issue de chaque représentation, les interprètes se prêtent au jeu des questions-réponses avec les spectateurs. Soyez au rendez-vous ! 50 mn danse + 20 min échange avec le public

Le 23 mai à 15h et 19h

Groupe Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.)

15h Cour de Porcelet

19h Esplanade Charles de Gaulle

Ballet Preljocaj

Le 24 mai à 19h Danse contemporaine ( Mue )

Création de Sulian Rios

Château des Baux-de-Provence

Durée 50mn .

Château et village Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the Danse(s) festival celebrates contemporary creation in all its diversity and intensity. Free over 2 days at various venues in the village

L’événement Festival Danse(s) Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baux de Provence