Informations pratiques

Haguenau

Carrousel 1900

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-11-20

Embarquez sur divers animaux en bois, chevaux, ânes, lions et même une belle cigogne, qui ravira petits et grands.

Embarquez sur divers animaux en bois, chevaux, ânes, lions et même une belle cigogne, qui ravira petits et grands. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 osl@agglo-haguenau.fr

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English :

Embark on various wooden animals, horses, donkeys, lions and even a beautiful stork, which will delight young and old.

L’événement Carrousel 1900 Haguenau a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau