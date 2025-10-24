Carte Blanche à Aline Manach Salle des Maréchaux Avallon

Carte Blanche à Aline Manach

Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Début : 2026-03-17 20:30:00

Dans la grotte d’Isturitz a été découverte une flûte en os datant d’environ 20 000 ans.

La musique est née avec l’humanité.

Elle a accompagné les moments importants de la vie des Hommes.

La carte blanche qui m’est offerte sera pour moi un moment important, un voyage dans le temps, l’occasion de découvrir, de rêver ensemble en musique.

Carte blanche ? Comme une page blanche qui donne le vertige et en même temps incite à la découverte, à retrouver les oeuvres qui ont marqué ma vie de flûtiste, à partager ce moment avec d’autres musiciens et à offrir ce moment à toutes celles et ceux qui viendront écouter ce voyage dans le temps que j’ai imaginé.

Le point de départ ? Cette flûte vieille de 20 000 ans retrouvée dans la grotte d’Isturitz dans les Pyrénées occidentales.

Le point d’arrivée ? Venez le découvrir lors de cette soirée unique !

Tout public. .

