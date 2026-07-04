Carte blanche à Gautier Garrigue en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
vendredi 23 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Pour cette deuxième soirée de carte blanche, Gautier Garrigue réunit un casting de haute volée et vous dévoile un nouveau répertoire de compositions qui s’articulent en plusieurs chapitres sur le thème de l’univers : un jazz céleste, foisonnant et envoûtant à l’image du Midi Cosmique, cette période de l’univers jeune, feu d’artifice de naissance stellaire.
Line-up : Adrien Sanchez : saxophone ténor ; Nelson Veras : guitare ; Sylvain Romano : contrebasse ; Gautier Garrigue : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Nouvelles compositions — Gautier Garrigue, maître des percussions, vous invite à un voyage musical fascinant à travers un répertoire inédit inspiré de l’univers et de ses mystères.
Le jeudi 22 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 22 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 21 à 24 euros
Tarif sur place : de 24 à 27 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-23T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:30:00+02:00;2026-10-22T21:30:00+02:00_2026-10-22T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/carte-blanche-gautier-garrigue-0 contact@38riv.com
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