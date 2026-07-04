Carte blanche à Gautier Garrigue en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Pour cette deuxième soirée de carte blanche, Gautier Garrigue réunit un casting de haute volée et vous dévoile un nouveau répertoire de compositions qui s’articulent en plusieurs chapitres sur le thème de l’univers : un jazz céleste, foisonnant et envoûtant à l’image du Midi Cosmique, cette période de l’univers jeune, feu d’artifice de naissance stellaire.

Line-up : Adrien Sanchez : saxophone ténor ; Nelson Veras : guitare ; Sylvain Romano : contrebasse ; Gautier Garrigue : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Nouvelles compositions — Gautier Garrigue, maître des percussions, vous invite à un voyage musical fascinant à travers un répertoire inédit inspiré de l’univers et de ses mystères.

Le jeudi 22 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 22 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-23T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:30:00+02:00;2026-10-22T21:30:00+02:00_2026-10-22T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-gautier-garrigue-0 contact@38riv.com



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