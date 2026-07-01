Carte blanche à Gautier Garrigue, Joy Loop quartet au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Les cartes blanches du 38Riv sont devenues un rituel de retrouvailles pour ces quatre musiciens, tous leaders, compositeurs et side-musicians au sein de différents ensembles. Ils partagent ce soir un répertoire visitant leurs univers respectifs, réunis par une connivence pour les mélodies bien dessinées et pour l’inattendu que génère la rencontre sur scène.

Gautier Garrigue est un batteur, guitariste et compositeur né en 1987 et originaire du sud de la France. Diplômé du Conservatoire en 2002, il se fait rapidement un nom sur la scène jazz en collaborant avec de prestigieux artistes tels que Henri Texier, Michel Portal, Seamus Blake, Christian Scott, Emile Parisien, Baptiste Trotignon, Kyle Eastwood ou encore Enrico Pieranunzi.

Il est co-leader du groupe Flash Pig, lauréat du prix du Disque de l’Année 2024 de l’Académie du Jazz. Son premier album sous son nom La Traversée, paru à l’automne 2024 a reçu une critique unanime.

Décrit par Jazz Mag comme l’un des batteurs les plus sensitifs et fins de la scène actuelle il est finaliste en 2025 dans la catégorie « Révélation de l’année » des Victoires du Jazz et remporte l’année suivante le célèbre Prix Django Reinhardt de l’Académie du jazz qui récompense le meilleur musicien de l’année.

Line-up : Ludovic Ernault : saxophone alto ; Richard Sears : piano ; Adèle Viret : violoncelle ; Gautier Garrigue : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Gautier Garrigue, batteur et compositeur talentueux, s’entoure de musiciens d’exception pour offrir une soirée de retrouvailles musicales et d’improvisations audacieuses.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 03 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T20:30:00+02:00;2026-09-03T21:30:00+02:00_2026-09-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-gautier-garrigue contact@38riv.com



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