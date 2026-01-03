Carte Blanche à Gecko Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Carte Blanche à Gecko

Du 05/06 au 28/06/2026 tous les jours. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-05

Le théâtre Marie-Jeanne vous convie à la Carte Blanche à Gecko ! Comme chaque année, clôturer la saison ! Rendez-vous du 5 au 28 juin 2026

Si vous souhaitez découvrir ce qui se trame toute l’année dans nos ateliers-spectacles, c’est l’occasion !



En semaine les spectacles juniors et le week-end (du vendredi au dimanche soir) les spectacles adultes.



A chaque week-end sa thématique expressionnisme et jeu masqué, clown, bouffon, masque balinais ou marionnette.



Le détail de tous les spectacles sera en ligne au mois de mai 2026. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre Marie-Jeanne invites you to Carte Blanche à Gecko! Like every year, to close the season! See you from June 5 to 28, 2026

L’événement Carte Blanche à Gecko Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille