Carte Blanche à Gecko Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Carte Blanche à Gecko
Du 05/06 au 28/06/2026 tous les jours. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-28
2026-06-05
Le théâtre Marie-Jeanne vous convie à la Carte Blanche à Gecko ! Comme chaque année, clôturer la saison ! Rendez-vous du 5 au 28 juin 2026
Si vous souhaitez découvrir ce qui se trame toute l’année dans nos ateliers-spectacles, c’est l’occasion !
En semaine les spectacles juniors et le week-end (du vendredi au dimanche soir) les spectacles adultes.
A chaque week-end sa thématique expressionnisme et jeu masqué, clown, bouffon, masque balinais ou marionnette.
Le détail de tous les spectacles sera en ligne au mois de mai 2026. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Théâtre Marie-Jeanne invites you to Carte Blanche à Gecko! Like every year, to close the season! See you from June 5 to 28, 2026
