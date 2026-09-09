Carte blanche à inCité, rendez-vous au 58 rue de la Fusterie, inCité, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · inCité · Bordeaux
Informations pratiques
Carte blanche à inCité, rendez-vous au 58 rue de la Fusterie Jeudi 8 octobre, 10h30 inCité Gironde
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00
Au 58 rue de la Fusterie, inCité poursuit sa mission de lutte contre l’habitat indigne par une opération de réhabilitation sensible. Fortement dégradé et situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, cet immeuble offrira prochainement des logements de qualité ainsi que des locaux d’activité. Venez découvrir le chantier avec les opérateurs du projet.
Avec la participation d’inCité et Thomas Sabatier (architecte au sein de l’agence Bal).
8 octobre à 10h30
Rdv 58 rue de la Fusterie
inCité 58 rue de la Fusterie Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/carte-blanche-a-incite-rendez-vous-au-58-rue-de-la-fusterie »}]
Au 58 rue de la Fusterie, inCité poursuit sa mission de lutte contre l’habitat indigne par une opération de réhabilitation sensible. architecture chantier
inCité Bordeaux Métropole Territoires
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026