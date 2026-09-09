Carte blanche à inCité, rendez-vous au 58 rue de la Fusterie, inCité, Bordeaux

Informations pratiques

Carte blanche à inCité, rendez-vous au 58 rue de la Fusterie Jeudi 8 octobre, 10h30 inCité Gironde

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00

Au 58 rue de la Fusterie, inCité poursuit sa mission de lutte contre l’habitat indigne par une opération de réhabilitation sensible. Fortement dégradé et situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, cet immeuble offrira prochainement des logements de qualité ainsi que des locaux d’activité. Venez découvrir le chantier avec les opérateurs du projet.

Avec la participation d’inCité et Thomas Sabatier (architecte au sein de l’agence Bal).

8 octobre à 10h30

Rdv 58 rue de la Fusterie

inCité 58 rue de la Fusterie Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/carte-blanche-a-incite-rendez-vous-au-58-rue-de-la-fusterie »}]

Au 58 rue de la Fusterie, inCité poursuit sa mission de lutte contre l’habitat indigne par une opération de réhabilitation sensible. architecture chantier

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