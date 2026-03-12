Carte blanche à Jeanne Michard, autour de Vi Redd en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Née à Los Angeles le 20 septembre 1928, elle grandit dans un foyer de musiciens. Elle commence le saxophone à l’âge de 12 ans et entame sa carrière professionnelle à l’âge de 20 ans. Dans les années 60’ 70’ elle tourne en tant que soliste dans l’orchestre de Count Basie et collabore avec Dizzy Gillespie, Rahsaan Roland Kirk, Linda Hopkins et Marian McPartland entre autres.

Aussi bien leadeuse que sidewoman, elle enregistre deux albums en son nom « Bird Call » et « Lady Soul » qui témoignent de ses talents de chanteuse et d’instrumentiste. Malheureusement, ses deux albums ont été retirés du marché pendant des années et malgré le succès qu’elle a eu avec ses contemporains elle reste aujourd’hui injustement méconnue. Comme beaucoup de ses consoeurs, elle témoigne des difficultés d’être une femme dans le milieu très masculin de la musique et plus particulièrement du jazz : « Je ne vois aucun avantage pour une fille musicienne. Je n’ai trouvé que des inconvénients » explique-t-elle en 1957 avant de faire une pause de trois années dans sa carrière de musicienne pour être assistante sociale.

De retour sur scène début 60’, elle entame des années de tournées aux Etats Unis et à l’international et malgré les difficultés rencontrées sur la route, elle a persévéré et a continué à ouvrir la voie à de nombreuses autres femmes talentueuses du monde du jazz tout au long de sa carrière. Aujourd’hui, il nous a semblé essentiel d’organiser ce fermage et honorer la musique de cette artiste dont on a que trop peu entendu parler. À cette occasion, Jeanne Michard (saxophone) et Elle Birath (chant) harmoniserons ensemble les notes et les paroles de Vi Redd.

Ellen Birat : voix

Jeanne Michard : saxophone alto

Amaury Faye : piano, clavier

Clément Daldosso : contrebasse

David Paycha : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, femmage — Elvira « Vi » Redd est une grande saxophoniste chanteuse qui a marqué son époque.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 28 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00;2026-05-28T21:30:00+02:00_2026-05-28T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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