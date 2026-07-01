Carte blanche à Mehdi Kerkouche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Carte blanche à Mehdi Kerkouche 1 – 12 juillet 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T20:00:00+02:00 – 2027-07-01T21:15:00+02:00

Fin : 2027-07-12T20:00:00+02:00 – 2027-07-12T21:15:00+02:00

Danse

Figure singulière de la scène chorégraphique contemporaine ayant fait ses premiers pas dans l’univers de la danse hip-hop pour mieux inventer son propre langage chorégraphique, Mehdi Kerkouche développe une oeuvre qui place le collectif sur le devant de la scène. Dans la continuité de ses dernières créations Et si pour l’Opéra de Paris, Portrait, Bolero.s ou 360, l’Opéra National de Bordeaux lui donne carte blanche pour imaginer une rencontre inédite entre les danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et ceux de sa compagnie. Deux écritures du corps, deux traditions du mouvement, réunies dans une même traversée portée par les textures électroniques de la musique de Lucie Antunes. Dans cette fresque chorale inspirée de l’Odyssée, le collectif structure le geste pour proposer une transposition contemporaine des thèmes qui traversent le récit d’Homère : de la question du voyage et du retour, à celle de la guerre, des épreuves et de l’amour. Une écriture épique, où les corps racontent l’éternel recommencement des histoires humaines.

Autour du spectacle

Lundi 28 juin 18 h : rencontre avec Mehdi Kerkouche, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat

Coproduction Opéra National de Bordeaux, CCN de Créteil et Val-de-Marne/ EMKA

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild





En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692096-carte-blanche-a-mehdi-kerkouche »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-carte-blanche-mehdi-kerkouche-89171 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo_Couleurs%20-%20BD_0.jpg.webp?itok=butuEzdb »}]

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux | Danseurs du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne – EMKA Danse