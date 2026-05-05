Carte blanche au conservatoire, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré

Carte blanche au conservatoire Samedi 23 mai, 20h00 Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À Vitré, le château des barons – musée d’histoire de Vitré propose une carte blanche aux musiciens du conservatoire de Vitré communauté pour une (re) découverte sensible et surprenante de ce lieu millénaire.

– Dans la cour, musiques actuelles (Dust Revenant et Metal Nuclear Breizh) de 20h00 à 21h30 puis ensemble de jazz de 21h30 à 23h00,

– Dans la salle des Marchands, ensemble de pianos jouets de 20h00 à 21h30 puis chœur d’hommes « Ces Messieurs » de 21h30 à 23h00.

– Dans la grande salle du logis, ensemble de violoncelles de 20h00 à 21h30 puis ensemble de guitares de 21h30 à 23h00.

Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre Le musée est implanté dans le château depuis 1877. Il présente le long de 10 espaces d’expositions l’histoire de la ville du Moyen-âge jusqu’à nos jours.

Grâce à une maquette numérique, découvrez de manière originale l’évolution architecturale du château depuis le XIe siècle.

Puis partez sur les traces des explorateurs vitréens ayant réalisé des voyages extraordinaires autour du monde à travers une expérience sonore immersive.

Enfin, initiez-vous à la pratique des armes de jet, depuis le tir à l’arbalète jusqu’au redoutable trébuchet, une des machines de siège les plus redoutées du Moyen-âge !

Nuit européenne des musées

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