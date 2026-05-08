CARTE BLANCHE du Petit b n°14 ‘Poussière d’étoiles à l’origine des éléments chimiques’ Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

CARTE BLANCHE du Petit b n°14 ‘Poussière d’étoiles à l’origine des éléments chimiques’

Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz 25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13 19:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Une conférence vulgarisée autour de la physique nucléaire à l’initiative de Maxime Mougeot, physicien nucléaire et doctorant de l’Université de Jyväskylä en Finlande.

Accessible à partir de 12 ans.

Réservations recommandées à espace.berlioz@plombieres.fr

Quelques mots sur l’intervenant Maxime Mougeot

Originaire de Plombières, Maxime a effectué ses études supérieures de physique fondamentale à l’université Paris-Saclay. Il s’y est rapidement spécialisé dans l’étude des propriétés du noyau atomique. Maxime a travaillé une dizaine d’années dans le monde académique, principalement au Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), où il a effectué sa thèse de doctorat soutenue en 2018, puis à l’Université de Jyväskylä en Finlande.Adultes

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Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz 25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

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English :

A popular lecture on nuclear physics by Maxime Mougeot, nuclear physicist and PhD student at the University of Jyväskylä in Finland.

Ages 12 and up.

Reservations recommended at: espace.berlioz@plombieres.fr

A few words about the speaker Maxime Mougeot

Originally from Plombières, Maxime completed his post-graduate studies in fundamental physics at the Université Paris-Saclay. He quickly specialized in the study of the properties of the atomic nucleus. Maxime worked for ten years in the academic world, mainly at the European Center for Nuclear Research (CERN), where he completed his doctoral thesis in 2018, and then at the University of Jyväskylä in Finland.

L’événement CARTE BLANCHE du Petit b n°14 ‘Poussière d’étoiles à l’origine des éléments chimiques’ Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT REMIREMONT