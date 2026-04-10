Soirée dansante et karaoké Casino de Plombières Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Soirée dansante et karaoké

Casino de Plombières Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Soirée exceptionnelle à ne pas manquer !

Musique live avec l’orchestre The Dudebox qui vous fera vibrer, chanter et danser, dans la joie et la bonne humeur.

Repas chaleureux préparé aux braseros par notre Chef et son équipe.

Ambiance conviviale, festive et pleine de surprises !

Réservez vite votre place pour vivre un moment inoubliable !

Formule 25 €* personne avec une boisson

Réservation avec règlement obligatoire avant le vendredi 5 juin 2026 au plus tard.

*Formule brasero et son buffet (viande poisson, accompagnements et dessert, Boisson 1 bière OU 1 verre de vin selon notre sélection OU un soft.

FORMULE PRIX NETS. Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Adultes

25 .

Casino de Plombières Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 30 00 21

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English :

An exceptional evening not to be missed!

Live music with The Dudebox orchestra, who will have you singing and dancing along in a joyful, good-humored atmosphere.

Our chef and his team will prepare a hearty brazier-style meal.

A friendly, festive atmosphere full of surprises!

Reserve your place now for an unforgettable experience!

Package: ?25 person with one drink

Reservations with payment required by Friday, June 5, 2026 at the latest.

*Formula: brazier and buffet (meat/fish, side dishes and dessert), Drink: 1 beer OR 1 glass of wine from our selection OR a soft drink.

FORMULA NET PRICES. The mandatory allergen register is available on request. For your own health, avoid snacking between meals. Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

L’événement Soirée dansante et karaoké Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OT REMIREMONT