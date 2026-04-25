Plombières-les-Bains

Lecture musicale

12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Lecture musicale où la musique profonde, vaporeuse, rageuse, électrique, feutrée, atmosphérique et envoûtante de Jean-Nicolas Mathieu va faire écho aux mots de Richard Rognet, poète vosgien. Richard Rognet lira plusieurs poèmes extraits de ses différents recueils.

Richard Rognet dédicacera ses ouvrages à l’issue de la lecture. En partenariat avec la librairie Lire et écrire de Remiremont.

Réservation fortement conseillée.Tout public

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12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 85 77 63 44 galeriedesbains88@gmail.com

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English :

A musical reading in which Jean-Nicolas Mathieu’s deep, steamy, raging, electric, hushed, atmospheric and spellbinding music echoes the words of Vosges poet Richard Rognet. Richard Rognet will read several poems from his various collections.

Richard Rognet will sign his works after the reading. In partnership with the Lire et écrire bookshop in Remiremont.

Reservations strongly recommended.

L’événement Lecture musicale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT