GNOMANIA Festival de Jeu Clos des deux augustins Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

GNOMANIA Festival de Jeu

Clos des deux augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa seconde édition, Gnomania revient à Plombières, au Clos des Deux Augustins pour deux jours de jeux. Jeux de figurines, de société et de plateaux? Wargames historiques, futuristes et medieval fantastique. Des jeux pour les petits, comme pour les grands.

Une trentaine de tables de jeux différents parmis lesquels Warhammer 40k, AOS, Heroquest, Saga, La derniere charge, Duel, StarCraft, et encore bien d’autres.

Trois tournois: Blood Bowl, Aos Spearhead, 40k Combat Patrol.

Différents tournois de jeux de société organisés par les boutiques Au Grand Gnome, dont le TCG originaire du grand est Rise.

Plusieurs épreuves de peintures, dont le retour de l’Open pour gagner la Gnome Dagger.

Entrée libre et petite restauration sur place.Tout public

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Clos des deux augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 95 12 66 59

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English :

For its second edition, Gnomania returns to Plombières, at the Clos des Deux Augustins, for two days of games. Miniatures, board and board games? Historical, futuristic and medieval fantasy wargames. Games for young and old alike.

Some thirty tables of different games, including Warhammer 40k, AOS, Heroquest, Saga, La derniere charge, Duel, StarCraft, and many more.

Three tournaments: Blood Bowl, Aos Spearhead, 40k Combat Patrol.

Various board game tournaments organized by Au Grand Gnome stores, including the TCG from the Big East, Rise.

Several painting events, including the return of the Open to win the Gnome Dagger.

Free admission and light refreshments on site.

L’événement GNOMANIA Festival de Jeu Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OT REMIREMONT