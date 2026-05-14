Pourquoi tant de laine? Le Clos des deux Augustins Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Pourquoi tant de laine?

Le Clos des deux Augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion de la journée mondiale du tricot, venez rejoindre les artisanes afin de passer un moment convivial ensemble à tricoter, crocheter ou papoter.

Petite restauration et boissons.

Initiation enfants.Tout public

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Le Clos des deux Augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 63 45 58 27

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English :

To mark World Knitting Day, come and join the artisans for a convivial moment of knitting, crocheting and chatting.

Snacks and drinks.

Initiation for children.

L’événement Pourquoi tant de laine? Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-14 par OT REMIREMONT