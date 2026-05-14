Pourquoi tant de laine? Le Clos des deux Augustins Plombières-les-Bains
Pourquoi tant de laine? Le Clos des deux Augustins Plombières-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Plombières-les-Bains
Pourquoi tant de laine?
Le Clos des deux Augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion de la journée mondiale du tricot, venez rejoindre les artisanes afin de passer un moment convivial ensemble à tricoter, crocheter ou papoter.
Petite restauration et boissons.
Initiation enfants.Tout public
0 .
Le Clos des deux Augustins 4 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 63 45 58 27
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English :
To mark World Knitting Day, come and join the artisans for a convivial moment of knitting, crocheting and chatting.
Snacks and drinks.
Initiation for children.
L’événement Pourquoi tant de laine? Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-14 par OT REMIREMONT
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