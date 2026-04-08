Plombières-les-Bains

Journées Impériales

Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Plombières-les-bains accueille les Journées Impériales

La ville replongera dans l’ambiance du Second Empire. Durant tout le week-end, le programme d’animations sera inspiré de la vie thermale au XIXème siècle déambulations en costumes d’époque, saynètes théâtralisées, artisans, vélocipèdes, démonstrations de danses historiques et visite contée.

Le samedi se conclura par une soirée au Casino avec apéritif, buffet et grand bal impérial (sur réservation et payant). Le dimanche mettra l’honneur animations familiales, découverte des parfums impériaux au Chalet Tivoli et déambulation de l’impératrice Eugénie et sa cour…

Un rendez-vous festif et immersif au coeur du patrimoine vosgien.Tout public

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Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 32 08 00 24 sah.plombieres88@gmail.com

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English :

Plombières-les-bains hosts the Journées Impériales

The town takes on the atmosphere of the Second Empire. Throughout the weekend, the entertainment program will be inspired by spa life in the 19th century: strolls in period costumes, theatrical sketches, craftsmen, velocipedes, demonstrations of historical dances and a storytelling tour.

Saturday concludes with an evening at the Casino with aperitif, buffet and grand imperial ball (reservation required). Sunday will feature family entertainment, imperial perfumes at Chalet Tivoli and a parade of Empress Eugénie and her court…

A festive, immersive rendezvous at the heart of Vosges heritage.

L’événement Journées Impériales Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-08 par OT REMIREMONT