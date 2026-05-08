Hors sac Une boutique de cartes postales éphémères au Petit b Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Hors sac Une boutique de cartes postales éphémères au Petit b

Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz 25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 13:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Venez assister à la transformation du Petit b, le temps d’un week-end, en boutique de cartes postales ! Une sortie de résidence dédiée au Mail Art, avec les artistes Bruno Marinelli et le Collectif Contrepente.

Un hors-sac est un envoi transporté en dehors des sacs postaux, livré en main propre par exemple, pour éviter l’étape du tri et arriver plus rapidement.

(C’est aussi un lieu pour s’abriter au sec, se reposer ou se restaurer.)

Au terme de deux semaines de résidence à Plombières-les-Bains, Bruno Marinelli et les artistes de Contrepente fêtent l’ouverture d’une boutique de cartes postales pour le temps d’un week-end au Petit b.

Au programme

– Samedi 23 mai ouverture de la boutique de 15h à 21h + apéro participatif à 18h.

– Dimanche 24 mai ouverture de la boutique de 13h à 19h + pique-nique tiré du sac à 13h.

Sans réservation, passez découvrir cette proposition insolite de Bruno Marinelli et Contrepente, avec des invité e•s surprises !Tout public

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Petit b, point éphémère de l’espace Berlioz 25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

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English :

Come and see Petit b transformed into a postcard store for a weekend! A residency outing dedicated to Mail Art, with artists Bruno Marinelli and Collectif Contrepente.

A hors-sac is an item transported outside postal bags, delivered by hand for example, to avoid the sorting stage and arrive more quickly.

(It’s also a place to take shelter in the dry, rest or eat.)

At the end of a two-week residency in Plombières-les-Bains, Bruno Marinelli and the artists of Contrepente celebrate the opening of a postcard store for a weekend at Le Petit b.

Program

– Saturday, May 23: store opens from 3pm to 9pm, with an aperitif at 6pm.

– Sunday May 24: store opens from 1pm to 7pm + picnic at 1pm.

Without reservation, come and discover this unusual proposal by Bruno Marinelli and Contrepente, with surprise guests!

L’événement Hors sac Une boutique de cartes postales éphémères au Petit b Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT REMIREMONT