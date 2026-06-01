CARTE BLANCHE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES ÉMEA Muret
CARTE BLANCHE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES ÉMEA Muret jeudi 25 juin 2026.
Muret
CARTE BLANCHE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES
ÉMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Au programme, du jazz, du funk, de la pop, du rock et bien d’autres musiques improvisées.
Les ateliers que vous allez entendre ont travaillé l’écoute, le jeu collectif, l’improvisation et l’interprétation sous la baguette de nos deux professeurs Caroline Itier et Jérémie Gobert. Véritable espace d’expression, les élèves vous partageront un moment de musique vivante. .
ÉMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 60
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English :
The program features jazz, funk, pop, rock, and many other styles of improvised music.
L’événement CARTE BLANCHE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES Muret a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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