THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret

Muret

THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Mathilde a tout réussi. Elle est riche, vit dans un immense manoir, entourée de son mari, ses filles, sa belle-famille, et de ses domestiques. En apparence, tout semble aller pour le mieux dans ce foyer…

Jusqu’au jour où Mathilde est retrouvée morte poignardée dans sa chambre. Isolés et bloqués par la tempête de neige seuls ceux présents dans le manoir peuvent être le ou les meurtriers. Tous ont une raison pour ça. Adaptée de la pièce 8 Femmes de Robert Thomas, venez découvrir une enquête en huis-clos sous fond de révélations et règlement de compte, où aucunes des personnes présentes, ne ressortira indemne de ce drame. Mise en scène Elie Prinet, professeur de théâtre. .

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 60

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English :

Mathilde has it all. She is rich, lives in a huge mansion, surrounded by her husband, her daughters, her in-laws, and her servants. On the surface, everything seems to be going perfectly in this household…

L’événement THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE Muret a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE