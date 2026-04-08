PIÈCE DE THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret

Muret

PIÈCE DE THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Adapté de la pièce 8 femmes de Robert THOMAS: mise en scène Elie PRINET.

Mathilde a tout réussi. Elle est riche, vit dans un immense manoir, entourée de son mari, ses filles, sa belle-fille, et de ses domestiques. En apparence, tout semble aller pour le mieux dans ce foyer… Jusqu’au jour où Mathilde est retrouvée morte poignardée dans sa chambre. Isolés et bloqués par la tempête de neige, seuls ceux présent dans le manoir peuvent être le ou les meurtriers. Venez découvrir une enquête en huit clos sous fond de révélations et règlements de compte. .

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr

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English :

Adapted from the play 8 femmes by Robert THOMAS: directed by Elie PRINET.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE