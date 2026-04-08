GALA DE DANSE SALLE HORIZON PYRENEES Muret
GALA DE DANSE SALLE HORIZON PYRENEES Muret vendredi 12 juin 2026.
Muret
GALA DE DANSE
SALLE HORIZON PYRENEES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Les classes de danse Classique et Modern Jazz de l’EMEA ont le plaisir de vous convier à leur Gala annuel placé sous le thème UN SOIR AU MUSEE
Lorsque les portes du musée se ferment et que le silence s’installe, un monde insoupçonné s’éveille. Les tableaux frémissent, les statues prennent vie et les oeuvres racontent leurs histoires à travers le mouvement.
Sous la direction artistique de Camille LANCOSME et Cécile BLANCHON, nos danseurs et danseuses vous proposent un voyage à travers les époques et les styles. De la peinture classique aux créations contemporaines, chaque chorégraphie est une oeuvre vivante qui célèbre l’art sous toutes ses formes. .
SALLE HORIZON PYRENEES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr
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English :
EMEA’s Classical and Modern Jazz dance classes are delighted to invite you to their annual Gala under the theme AN EVENING AT THE MUSEUM
L’événement GALA DE DANSE Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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