OPÉRA SANS FRONTIÈRES EMEA DE MURET Muret
OPÉRA SANS FRONTIÈRES EMEA DE MURET Muret mercredi 17 juin 2026.
Muret
OPÉRA SANS FRONTIÈRES
EMEA DE MURET 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 22:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Cette année, l’Ensemble Bel Canto Muretain vous propose de grands sauts par-delà le temps et les continents ! 4 univers aux atmosphères très différentes avec des mises en scène originales pour un spectacle tous publics !
Cette année, l’Ensemble Bel Canto Muretain vous propose de grands sauts par-delà le temps et les continents ! De Purcell aux comédies musicales américaines, de Rossini à Rachmaninov, 4 univers aux atmosphères très différentes avec des mises en scène originales pour un spectacle pour le moins …dépaysant !
Simon Siaud, notre directeur artistique, a invité deux musiciennes professionnelles (Jady Moreira au violon et Corinne Gelet au violoncelle) à accompagner les chœurs tout au long de ce périple musical, pour se rapprocher davantage de la partition des grands compositeurs rencontrés au cours de ce voyage pas comme les autres. Un plus pour cette troupe de chanteurs amateurs comme pour le public !
Ce sera le 17 juin à 20h30 à l’EMEA ! N’oubliez pas de réserver votre place, par téléphone ou sur le site HelloAsso .
renseignements/réservations 06 57 38 91 06 12 90 71 03
Tarif normal 12€ tarif jeunes 5€/ gratuit de 12 ans 12 .
EMEA DE MURET 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 27 20 37 06 belcantomuretain@gmail.com
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English :
This year, the Ensemble Bel Canto Muretain takes you on a leap across time and continents! 4 universes with very different atmospheres and original stagings for a show for all audiences!
L’événement OPÉRA SANS FRONTIÈRES Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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