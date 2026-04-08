JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA EMEA NICOLAS DALAYRAC Muret

Muret

JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA

EMEA NICOLAS DALAYRAC 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

l’EMEA ouvre ses portes pour un moment de découverte, de rencontre et de partage autour des arts enseignés dans l’école.

Pendant cette journée, les professeurs et les élèves proposeront de nombreuses animations. Au programme des démonstrations, des minis spectacles, des ateliers découvertes, des présentations d’instruments. C’est aussi l’occasion de rencontrer les enseignants et de prendre les renseignements en vue d’une inscription. .

EMEA NICOLAS DALAYRAC 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr

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English :

eMEA opens its doors for a moment of discovery, encounter and sharing around the arts taught at the school.

L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE