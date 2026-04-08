JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA EMEA NICOLAS DALAYRAC Muret
JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA EMEA NICOLAS DALAYRAC Muret mercredi 24 juin 2026.
Muret
JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA
EMEA NICOLAS DALAYRAC 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
l’EMEA ouvre ses portes pour un moment de découverte, de rencontre et de partage autour des arts enseignés dans l’école.
Pendant cette journée, les professeurs et les élèves proposeront de nombreuses animations. Au programme des démonstrations, des minis spectacles, des ateliers découvertes, des présentations d’instruments. C’est aussi l’occasion de rencontrer les enseignants et de prendre les renseignements en vue d’une inscription. .
EMEA NICOLAS DALAYRAC 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
eMEA opens its doors for a moment of discovery, encounter and sharing around the arts taught at the school.
L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret 8 avril 2026
- UN FIL A LA PATTE THEATRE MUNICIPAL Muret 9 avril 2026
- FEET THEATRE MUNICIPAL Muret 17 avril 2026
- SPECTACLE FEET CENTRE HERMES Eaunes 18 avril 2026
- LES AVENTURIERS DE L’EXTRAORDINAIRE THEATRE MUNICIPAL Muret 22 avril 2026