Muret

OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET

Auditorium de l’EMEA Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 22:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle tous publics de chœurs d’opéras mis en scène un voyage autour du Monde en 4 tableaux. Parmi les choristes, Josée, une Noueilloise.

Spectacle tous publics de choeurs d’opéras mis en scène un voyage autour du Monde en 4 tableaux aux atmosphères très contrastées, pour une large palette d’émotions !

Un florilège Rossinien où se succèdent entre autres chants sacrés et choeurs d’opéras divers, un Roi Arthur revisité, une incursion jubilatoire aux Etats-Unis avec des extraits de comédies musicales, et une version condensée de l’opéra “Aleko” de Rachmaninov … Le tout servi par des mises en scène originales et accompagné de trois musiciens.

Direction artistique: Simon Siaud

piano: Simon Siaud

violon: Jady Moreira

violoncelle: Corinne Gelet

Entrée 12 € Enfants et étudiants 5 € Moins de 12 ans, gratuit .

Auditorium de l’EMEA Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An all-audience show of staged opera choruses: a journey around the world in 4 tableaux. Among the choristers is Josée from Noueill.

L’événement OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE