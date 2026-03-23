OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret
OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret mercredi 17 juin 2026.
Muret
OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET
Auditorium de l’EMEA Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 22:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Spectacle tous publics de chœurs d’opéras mis en scène un voyage autour du Monde en 4 tableaux. Parmi les choristes, Josée, une Noueilloise.
Spectacle tous publics de choeurs d’opéras mis en scène un voyage autour du Monde en 4 tableaux aux atmosphères très contrastées, pour une large palette d’émotions !
Un florilège Rossinien où se succèdent entre autres chants sacrés et choeurs d’opéras divers, un Roi Arthur revisité, une incursion jubilatoire aux Etats-Unis avec des extraits de comédies musicales, et une version condensée de l’opéra “Aleko” de Rachmaninov … Le tout servi par des mises en scène originales et accompagné de trois musiciens.
Direction artistique: Simon Siaud
piano: Simon Siaud
violon: Jady Moreira
violoncelle: Corinne Gelet
Entrée 12 € Enfants et étudiants 5 € Moins de 12 ans, gratuit .
Auditorium de l’EMEA Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An all-audience show of staged opera choruses: a journey around the world in 4 tableaux. Among the choristers is Josée from Noueill.
L’événement OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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